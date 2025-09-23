Пухлые рогалики с повидлом: готовим на простом творожном тесте! Это идеальный вариант к чаю для всей семьи. Они готовятся из простых ингредиентов, а творог в составе теста гарантирует ему особую мягкость и нежность. Сладкая хрустящая корочка и сочная начинка никого не оставят равнодушным.

Ингредиенты

Творог — 400 г

Мука — 1,5-2 стакана

Сахар — 100 г

Масло сливочное — 50 г

Яйцо — 1 шт.

Сметана — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 11 г

Ванилин — 1 пакетик

Повидло — 300 г

Сахарная пудра — для посыпки

Приготовление

Разотрите мягкое масло с сахаром, добавьте творог, яйцо, сметану, ванилин и разрыхлитель. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Раскатайте тесто в пласт, нарежьте его треугольниками. На широкий край каждого треугольника выложите немного повидла и аккуратно сверните рулетиком от края к центру. Выпекайте рогалики на противне в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Горячие рогалики посыпьте сахарной пудрой.

