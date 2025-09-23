Пухлые рогалики с повидлом: готовим на простом творожном тесте! Это идеальный вариант к чаю для всей семьи. Они готовятся из простых ингредиентов, а творог в составе теста гарантирует ему особую мягкость и нежность. Сладкая хрустящая корочка и сочная начинка никого не оставят равнодушным.
Ингредиенты
- Творог — 400 г
- Мука — 1,5-2 стакана
- Сахар — 100 г
- Масло сливочное — 50 г
- Яйцо — 1 шт.
- Сметана — 1 ст. л.
- Разрыхлитель — 11 г
- Ванилин — 1 пакетик
- Повидло — 300 г
- Сахарная пудра — для посыпки
Приготовление
- Разотрите мягкое масло с сахаром, добавьте творог, яйцо, сметану, ванилин и разрыхлитель. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Раскатайте тесто в пласт, нарежьте его треугольниками.
- На широкий край каждого треугольника выложите немного повидла и аккуратно сверните рулетиком от края к центру. Выпекайте рогалики на противне в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Горячие рогалики посыпьте сахарной пудрой.
Ранее мы готовили творожные палочки. Быстрее сырников и оладий.