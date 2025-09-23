Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 19:00

Пухлые рогалики с повидлом: готовим на простом творожном тесте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пухлые рогалики с повидлом: готовим на простом творожном тесте! Это идеальный вариант к чаю для всей семьи. Они готовятся из простых ингредиентов, а творог в составе теста гарантирует ему особую мягкость и нежность. Сладкая хрустящая корочка и сочная начинка никого не оставят равнодушным.

Ингредиенты

  • Творог — 400 г
  • Мука — 1,5-2 стакана
  • Сахар — 100 г
  • Масло сливочное — 50 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сметана — 1 ст. л.
  • Разрыхлитель — 11 г
  • Ванилин — 1 пакетик
  • Повидло — 300 г
  • Сахарная пудра — для посыпки

Приготовление

  1. Разотрите мягкое масло с сахаром, добавьте творог, яйцо, сметану, ванилин и разрыхлитель. Всыпьте муку и замесите мягкое тесто. Раскатайте тесто в пласт, нарежьте его треугольниками.
  2. На широкий край каждого треугольника выложите немного повидла и аккуратно сверните рулетиком от края к центру. Выпекайте рогалики на противне в разогретой до 180°C духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Горячие рогалики посыпьте сахарной пудрой.

Ранее мы готовили творожные палочки. Быстрее сырников и оладий.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
