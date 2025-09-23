Стало известно о реакции Мелании Трамп на просьбу жены Зеленского NYT: Мелания Трамп отказалась от встречи с Еленой Зеленской в ООН

Супруга президента США Мелания Трамп отказалась от встречи с женой Владимира Зеленского Еленой, о которой та просила, передает The New York Times со ссылкой на старшего советника американской первой леди Марка Бекмана. Никаких бесед или обсуждений не запланировано, уточнили журналисты.

Зеленская несколько раз обращалась к Мелании, чтобы договориться о встрече. Но двусторонней встречи не будет, — сообщил Бекман.

Мелания Трамп выступит на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций и расскажет о своей работе в рамках инициативы «Содействуем будущему вместе». Проект призван помочь детям во всем мире воспользоваться новыми технологиями.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что подход главы Белого дома Дональда Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле. Он объяснил, что в Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске. Замминистра добавил, что не все в американских идеях устраивает Москву, но это вполне естественно.