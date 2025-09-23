Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 22:06

Трамп начал отсчет в вопросе доверия Путину

Трамп: вопрос доверия к Путину прояснится через месяц

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Richard Drew / AP/TASS

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке ответил на вопрос, доверяет ли он своему российскому коллеге Владимиру Путину. По его словам, вопрос прояснится через месяц.

Я сообщу вам примерно через месяц с настоящего момента,приводит его слова ТАСС.

Ранее американский лидер предположил, что конфликт между Киевом и Москвой еще долго не закончится. Он отметил, что у России «очень большая армия» и в зоне СВО идут тяжелые бои.

До этого сообщалось, что глава Белого дома во время выступления в ООН упомянул Россию 10 раз. Президента РФ Владимира Путина — один раз. Республиканец говорил о конфликте на Украине и призывал европейских партнеров присоединиться к санкциям Соединенных Штатов против России.

Позже Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его почти часовое выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Глава государства отметил, что для него стало честью выступить с трибуны.

Дональд Трамп
Владимир Путин
Россия
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о реакции Мелании Трамп на просьбу жены Зеленского
Макрон не дал Трампу «помечтать» о Нобелевской премии мира
Суд рассмотрит иск к Алле Пугачевой
Трамп разрешил странам НАТО сбивать самолеты России
Скорая и трактор столкнулись на Кронштадском бульваре в Москве
Трамп начал отсчет в вопросе доверия Путину
Американку депортировали с райского острова за слишком «взрослые» семинары
«Подземный десант» в деле. Как ВС РФ берут Купянск: наступление 23 сентября
Круче «Орешника»? Новый ракетный комплекс РФ может уничтожить США
В Раде указали на главное различие Запада и Украины в отношении СВО
Суд оштрафовал жительницу Урала за угрозы в адрес чиновника
Медведев предупредил США о риске прямого конфликта с Россией
Трамп спрогнозировал срок окончания конфликта на Украине
В Иране раскрыли позицию по созданию ядерного оружия
Иран ответил на предложение США о переговорах
На выступлении в ГА ООН Трамп неоднократно упомянул Россию
В Венгрии ответили на требования Трампа отказаться от российской нефти
В МВД поставили точку в вопросе запрета праворульных машин в России
Гостиницы, миллиарды, ОПГ: топ судей-коррупционеров, получивших приговоры
В Новосибирском зоопарке сотрудники МЧС ликвидировали пожар
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.