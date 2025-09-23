Трамп начал отсчет в вопросе доверия Путину

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке ответил на вопрос, доверяет ли он своему российскому коллеге Владимиру Путину. По его словам, вопрос прояснится через месяц.

Я сообщу вам примерно через месяц с настоящего момента, — приводит его слова ТАСС.

Ранее американский лидер предположил, что конфликт между Киевом и Москвой еще долго не закончится. Он отметил, что у России «очень большая армия» и в зоне СВО идут тяжелые бои.

До этого сообщалось, что глава Белого дома во время выступления в ООН упомянул Россию 10 раз. Президента РФ Владимира Путина — один раз. Республиканец говорил о конфликте на Украине и призывал европейских партнеров присоединиться к санкциям Соединенных Штатов против России.

Позже Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его почти часовое выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Глава государства отметил, что для него стало честью выступить с трибуны.