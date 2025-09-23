Тыквенный манник станет любимым осенним десертом! Простой рецепт на кефире. Сочетание сочной тыквы, воздушной манной крупы и цитрусовых ноток создает неповторимый вкус. Этот пирог идеально впитывает лимонный сироп, становясь влажным и невероятно вкусным.

Ингредиенты

Тыква тертая — 2 ст.

Кефир — 250 мл

Сахар — 0,5 ст. (для теста)

Крупа манная — 1,5 ст.

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Цедра лимона — 1 ч. л.

Кокосовая стружка — 2 ст. л.

Масло растительное — для формы

Для сиропа

Сахар — 1 ст.

Вода — 0,5 ст.

Сок лимона — 2 ст. л.

Приготовление

Тертую тыкву смешайте с кефиром, сахаром, манкой, разрыхлителем и лимонной цедрой. Перемешайте до однородности и оставьте на 5 минут. Тесто перелейте в смазанную маслом форму и выпекайте при 180°C 40-45 минут до золотистого цвета. Для сиропа проварите сахар с водой и лимонным соком 3 минуты после закипания. Горячий манник равномерно проколите зубочисткой, залейте остывшим сиропом и обильно посыпьте кокосовой стружкой. Дайте пирогу настояться 30 минут для полного впитывания сиропа. Подавайте к чаю или кофе.

