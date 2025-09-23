Тыквенный манник станет любимым осенним десертом! Простой рецепт на кефире. Сочетание сочной тыквы, воздушной манной крупы и цитрусовых ноток создает неповторимый вкус. Этот пирог идеально впитывает лимонный сироп, становясь влажным и невероятно вкусным.
Ингредиенты
- Тыква тертая — 2 ст.
- Кефир — 250 мл
- Сахар — 0,5 ст. (для теста)
- Крупа манная — 1,5 ст.
- Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
- Цедра лимона — 1 ч. л.
- Кокосовая стружка — 2 ст. л.
- Масло растительное — для формы
Для сиропа
- Сахар — 1 ст.
- Вода — 0,5 ст.
- Сок лимона — 2 ст. л.
Приготовление
- Тертую тыкву смешайте с кефиром, сахаром, манкой, разрыхлителем и лимонной цедрой. Перемешайте до однородности и оставьте на 5 минут. Тесто перелейте в смазанную маслом форму и выпекайте при 180°C 40-45 минут до золотистого цвета.
- Для сиропа проварите сахар с водой и лимонным соком 3 минуты после закипания. Горячий манник равномерно проколите зубочисткой, залейте остывшим сиропом и обильно посыпьте кокосовой стружкой. Дайте пирогу настояться 30 минут для полного впитывания сиропа. Подавайте к чаю или кофе.
