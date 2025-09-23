Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 18:00

Тыквенный манник станет любимым осенним десертом! Простой рецепт на кефире

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенный манник станет любимым осенним десертом! Простой рецепт на кефире. Сочетание сочной тыквы, воздушной манной крупы и цитрусовых ноток создает неповторимый вкус. Этот пирог идеально впитывает лимонный сироп, становясь влажным и невероятно вкусным.

Ингредиенты

  • Тыква тертая — 2 ст.
  • Кефир — 250 мл
  • Сахар — 0,5 ст. (для теста)
  • Крупа манная — 1,5 ст.
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
  • Цедра лимона — 1 ч. л.
  • Кокосовая стружка — 2 ст. л.
  • Масло растительное — для формы

Для сиропа

  • Сахар — 1 ст.
  • Вода — 0,5 ст.
  • Сок лимона — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Тертую тыкву смешайте с кефиром, сахаром, манкой, разрыхлителем и лимонной цедрой. Перемешайте до однородности и оставьте на 5 минут. Тесто перелейте в смазанную маслом форму и выпекайте при 180°C 40-45 минут до золотистого цвета.
  2. Для сиропа проварите сахар с водой и лимонным соком 3 минуты после закипания. Горячий манник равномерно проколите зубочисткой, залейте остывшим сиропом и обильно посыпьте кокосовой стружкой. Дайте пирогу настояться 30 минут для полного впитывания сиропа. Подавайте к чаю или кофе.

Ранее мы готовили крем-суп из тыквы. Вкусный и простой рецепт для осеннего обеда.

манная крупа
тыква
пироги
десерты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
