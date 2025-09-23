Профайлер расшифровал позу Зеленского на встрече с Трампом Профайлер Анищенко: поза Зеленского на встрече с Трампом указывает на депрессию

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским принял свою стандартную позу, сообщил RT специалист по языку жестов Илья Анищенко. Чего нельзя сказать о его оппоненте.

По мнению профайлера, положение тела Зеленского говорит о том, что у него депрессия, он не хочет сопротивляться или о чем-то говорить. Вероятно, украинский президент уже принял неизбежное.

Он все понимает, что Трамп занял позицию, что нужно эту войну остановить и его уже не переубедить. Человек уходит в транс, уходит в свои мысли, — пояснил профайлер.

Ранее психиатр, кандидат медицинских наук Василий Шуров заявил, что Трамп часто меняет риторику и занимается эпатажем, чтобы оставаться в центре внимания общественности. По его словам, такая модель поведения является осознанной стратегией, направленной на удержание власти и влияния, а не следствием психических отклонений.

Также профайлер Денис Давыдов отметил, что Дональд Трамп ведет себя с Владимиром Зеленским как с ребенком. По его словам, глава Белого дома во время встречи с политиком шутил о его костюме и похлопывал по спине. Давыдов считает, что Трампу придется ставить Зеленскому неприятные условия. По его словам, на это указывает стресс украинского лидера и внутреннее напряжение.