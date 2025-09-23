Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 23:49

Профайлер расшифровал позу Зеленского на встрече с Трампом

Профайлер Анищенко: поза Зеленского на встрече с Трампом указывает на депрессию

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским принял свою стандартную позу, сообщил RT специалист по языку жестов Илья Анищенко. Чего нельзя сказать о его оппоненте.

По мнению профайлера, положение тела Зеленского говорит о том, что у него депрессия, он не хочет сопротивляться или о чем-то говорить. Вероятно, украинский президент уже принял неизбежное.

Он все понимает, что Трамп занял позицию, что нужно эту войну остановить и его уже не переубедить. Человек уходит в транс, уходит в свои мысли, — пояснил профайлер.

Ранее психиатр, кандидат медицинских наук Василий Шуров заявил, что Трамп часто меняет риторику и занимается эпатажем, чтобы оставаться в центре внимания общественности. По его словам, такая модель поведения является осознанной стратегией, направленной на удержание власти и влияния, а не следствием психических отклонений.

Также профайлер Денис Давыдов отметил, что Дональд Трамп ведет себя с Владимиром Зеленским как с ребенком. По его словам, глава Белого дома во время встречи с политиком шутил о его костюме и похлопывал по спине. Давыдов считает, что Трампу придется ставить Зеленскому неприятные условия. По его словам, на это указывает стресс украинского лидера и внутреннее напряжение.

Дональд Трамп
Владимир Зеленский
жесты
встречи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО защитила Таганрог от дронов ВСУ
«Делайте с ним, что хотите»: США продолжат поставлять оружие странам НАТО
Увеличилось число погибших при пожаре в Новосибирске животных
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 сентября 2025 года
Бесплодие, смерть мужа, конфликт с Пугачевой: как живет Лариса Рубальская
Профайлер расшифровал позу Зеленского на встрече с Трампом
Мощный взрыв прогремел в столице Норвегии
Кологривый привел дочь, SHAMAN был c Мизулиной: фото с премьеры «Августа»
Силы ПВО за четыре часа ликвидировали 19 украинских дронов
Город в Курской области лишился света после атаки ВСУ
Обрушился с критикой на РФ: все заявления Трампа после встречи с Зеленским
«Не объект экспериментов»: Небензя осудил политику Израиля по Газе
Жители Таганрога рассказали о работе систем ПВО
Трамп обрисовал перспективы Украины при поддержке Евросоюза
Пять жителей Белгорода ранены из-за ракет ВСУ
Цена предательства. Смольянинов лишён авто за долги в РФ: Галкин следующий
Азиатская страна готова признать Палестину при одном условии
«Мы перевернем страницу»: ЕС намерен отказаться от энергоносителей из РФ
Стало известно о реакции Мелании Трамп на просьбу жены Зеленского
Макрон не дал Трампу «помечтать» о Нобелевской премии мира
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.