Зеленский приготовил для Трампа «хорошие новости» Зеленский решил проинформировать Трампа о событиях из зоны боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский выразил намерение проинформировать американского лидера Дональда Трампа о ситуации в зоне боевых действий, заявил сам политик в ходе встречи с главой Белого дома в Нью-Йорке. Украинский политик упомянул о наличии неких «хороших новостей» с линии боевых действий.

Я проинформирую президента и его команду о том, что происходит на фронте, у нас есть хорошие новости, — указал Зеленский.

Данное заявление прозвучало на фоне информации о блокировке российскими военными украинских подразделений в районе Купянска. Министерство обороны РФ уже сообщило об успешных действиях российских войск в Харьковской области.

Встреча двух лидеров состоялась в условиях обострения ситуации в зоне СВО. Диалог Зеленского и Трампа затрагивал вопросы дальнейшего развития ситуации.

Ранее специалист по языку жестов Илья Анищенко обратил внимание, что Трамп на встрече с Зеленским принял свою стандартную позу. По мнению профайлера, положение тела украинского политика говорит о том, что у него депрессия, он не хочет сопротивляться или о чем-то говорить. Вероятно, президент уже принял неизбежное. Он буквально «ушел в транс» и «свои мысли».