Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
24 сентября 2025 в 01:54

Госсекретарь США назвал повод для уничтожения самолетов РФ

Госсекретарь Рубио: сбивать самолеты России надо только при условии их атаки

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS высказался о заявлении американского президента Дональда Трампа, предложившего НАТО применять силу против российских самолетов. По мнению политика, сбивать авиацию РФ надо только в том случае, если она атакует.

Я не думаю, что кто-то говорил о сбивании российских самолетов, если только они не атакуют. Я думаю, вы видели, как НАТО реагирует на эти вторжения. <...> когда они входят в ваше воздушное пространство или в вашу зону обороны, вы поднимаетесь и перехватываете их,объяснил стандартную практику реагирования госсекретарь.

При этом он заявил о твердой приверженности США союзникам по Альянсу. Рубио подчеркнул, что Вашингтон будет защищать каждый дюйм территории НАТО.

Ранее Трамп обратил внимание, что страны Альянса могут сбивать российскую авиацию в случае нарушения их воздушного пространства. По его мнению, они имеют полное право это делать. Однако на вопрос о том, будет ли Вашингтон оказывать странам НАТО в этом содействие, республиканец уклонился от прямого ответа. Трамп заявил, что «все зависит от обстоятельств».

США
Марко Рубио
НАТО
авиация
