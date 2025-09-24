Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 02:46

В МИД РФ объяснили, когда Лавров встретится с Рубио

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио встретятся на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Диалог состоится 24 сентября, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в беседе с РИА Новости.

Конечно, об этом известно, запланирована встреча министра с госсекретарем США, это будет завтра, — рассказал Вершинин журналистам.

Дипломат отметил, что предстоящим переговорам уделяется значительное внимание. Сроки были определены заранее и не переносились. Повестка дня встречи будет содержательной и охватит широкий круг актуальных вопросов. Контакты на высшем уровне позволят определить дальнейшие перспективы двустороннего взаимодействия.

Ранее политолог Юрий Светов предположил, что российский министр может напомнить американскому коллеге во время личной встречи о невыполненных обещаниях Вашингтона. Эксперт считает, что политики продолжат разговор президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа, который велся на Аляске. Светов добавил, что Россия не будет действовать по указке США по вопросу украинского кризиса — эту же мысль донесет до коллеги Лавров во время встречи.

