Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 03:27

Зеленский рассказал, что нужно для проведения выборов на Украине

Зеленский: выборы на Украине возможны после прекращения огня

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Для проведения выборов на Украине нужна поддержка западных партнеров, заявил в интервью Fox News президент Владимир Зеленский. По его словам, голосование можно будет провести после прекращения огня.

Украинский лидер подчеркнул, что для выборов нужна безопасность. Он признал, что их будет трудно провести в соответствии с конституцией республики.

Если будет прекращение огня, мы можем провести выборы. С поддержкой партнеров, конечно. Нам нужна безопасность, — сказал Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что первой задачей команды по перемирию станет составление дорожной карты по мониторингу прекращения огня. Сибига отметил, что планы начнут разрабатывать на следующей неделе. Он подчеркнул, что необходим механизм для контроля ситуации после заключения соглашения.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции выразил уверенность, что на территории Украины нужно провести президентские выборы. Он указал, что Владимир Зеленский имеет низкий уровень поддержки со стороны граждан страны. Кроме того, политика разочаровало то, что Киев остался недоволен переговорами США и РФ в Эр-Рияде.

Украина
выборы
Владимир Зеленский
прекращение огня
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Змея в сновидениях: скрытые угрозы и важные предупреждения
«Мы не меняем географическое положение»: Венгрия вступила в спор с США
Трамп набросился на Россию из-за украинского вопроса
Российская делегация приземлилась в Нью-Йорке
Россиянам рассказали, какие налоги нужно заплатить до 1 декабря
Очевидцы сообщили о взрывах в Волгограде
Стало известно, какой формат переговоров по Украине предпочитает Россия
Врач пояснил, какая добавка нивелирует полезность кофе
Зеленский рассказал, что нужно для проведения выборов на Украине
Депутат дал совет родителям, чьи дети говорят о паранормальных явлениях
В Харькове прогремел 18-й с вечера вторника взрыв
Скрытый подтекст усмотрели в заявлениях Трампа по Украине
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 сентября, сезонный пик грибков
«Если хотите»: Зеленский рассказал, где готов встретиться с Путиным
Взрыв раздался в жилом доме под Самарой
В МИД РФ объяснили, когда Лавров встретится с Рубио
Зеленский оскандалился перед прессой в Нью-Йорке
Возросло число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду
Психолог объяснила, как реагировать на плохие оценки детей в школе
Евросоюз обвинили в демонизации России
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.