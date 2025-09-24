Зеленский рассказал, что нужно для проведения выборов на Украине

Для проведения выборов на Украине нужна поддержка западных партнеров, заявил в интервью Fox News президент Владимир Зеленский. По его словам, голосование можно будет провести после прекращения огня.

Украинский лидер подчеркнул, что для выборов нужна безопасность. Он признал, что их будет трудно провести в соответствии с конституцией республики.

Если будет прекращение огня, мы можем провести выборы. С поддержкой партнеров, конечно. Нам нужна безопасность, — сказал Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что первой задачей команды по перемирию станет составление дорожной карты по мониторингу прекращения огня. Сибига отметил, что планы начнут разрабатывать на следующей неделе. Он подчеркнул, что необходим механизм для контроля ситуации после заключения соглашения.

До этого президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции выразил уверенность, что на территории Украины нужно провести президентские выборы. Он указал, что Владимир Зеленский имеет низкий уровень поддержки со стороны граждан страны. Кроме того, политика разочаровало то, что Киев остался недоволен переговорами США и РФ в Эр-Рияде.