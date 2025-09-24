Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 02:47

Взрыв раздался в жилом доме под Самарой

МЧС: в Тольятти в многоквартирном доме произошел взрыв

Сотрудники МЧС России Сотрудники МЧС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тольятти на улице Победы, 50, в квартире на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме, сообщила пресс-служба МЧС по Самарской области. Последующего возгорания не было.

В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей. <…> Погибших и пострадавших нет,говорится в сообщении.

К ликвидации последствий были привлечены 42 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек и семь единиц техники. Причина взрыва вскоре будет установлена.

Ранее стало известно, что в Подольске двое детей в возрасте двух и четырех лет погибли при пожаре в многоквартирном доме, пока их мать была в гостях у соседей. Возгорание произошло из-за короткого замыкания в светильнике над кроватью. Спасатели обнаружили детей без сознания, но реанимационные мероприятия не увенчались успехом. По факту трагедии начата проверка.

Также в селе Малореченском под Алуштой произошел пожар, в результате которого погиб 15-летний подросток. По предварительной версии следствия, возгорание началось на кухне из-за неисправности отопительного оборудования или замыкания электропроводки. По факту трагедии возбудили уголовное дело.

