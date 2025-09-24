Взрыв раздался в жилом доме под Самарой МЧС: в Тольятти в многоквартирном доме произошел взрыв

В Тольятти на улице Победы, 50, в квартире на пятом этаже произошел взрыв газовоздушной смеси в многоквартирном доме, сообщила пресс-служба МЧС по Самарской области. Последующего возгорания не было.

В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей. <…> Погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий были привлечены 42 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 20 человек и семь единиц техники. Причина взрыва вскоре будет установлена.

