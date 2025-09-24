США неожиданно отреагировали на антироссийское заявление Украины и ЕС США отказались поддерживать в ООН антироссийское заявление Украины и ЕС

Соединенные Штаты отказались от присоединения к коллективному заявлению Украины и Европейского союза в Организации Объединенных Наций. Документ содержал осуждение действий России, пишет ТАСС.

Заявление зачитал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, к нему присоединились 38 стран, включая Словакию, — указано в сообщении.

Дополнительным значимым обстоятельством стало отсутствие на заседании во время выступления украинского министра представителей администрации президента США Дональда Трампа, а также сотрудников постоянного представительства Соединенных Штатов при ООН. Данный факт подчеркнул самостоятельную позицию Вашингтона по спорному вопросу.

Ранее Трамп на Генассамблее ООН выступил с часовой речью. Как отметил сенатор Константин Косачев, выступление будет активно обсуждаться в международных кругах, поскольку в нем прозвучали резкие и неожиданные оценки.

Сам Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его почти часовое выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Глава государства отметил, что для него стало честью произнести свою точку зрения с трибуны.