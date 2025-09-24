Депутат дал совет родителям, чьи дети говорят о паранормальных явлениях Депутат Иванов: если дети говорят о потусторонних силах, не стоит паниковать

Родителям не стоит поддаваться панике, если ребенок жалуется на то, что ему привиделось паранормальное явление, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Однако, по его словам, также важно не оставлять без внимания переживания детей.

Главный совет в такой ситуации — не поддаваться панике, но и не оставлять без внимания переживания ребенка. Освящение жилья является краеугольным камнем для создания благоприятной духовной атмосферы в доме. Это основная мера защиты и утешения, проверенная веками, — отметил Иванов.

По словам общественника, если человек сталкивается с тревожными паранормальными событиями, ему стоит обратиться к религии. Он подчеркнул, что посещение церкви и беседа со священнослужителем также могут способствовать обретению внутреннего спокойствия и гармонии для всей семьи.

