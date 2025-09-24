Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 03:20

Депутат дал совет родителям, чьи дети говорят о паранормальных явлениях

Депутат Иванов: если дети говорят о потусторонних силах, не стоит паниковать

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родителям не стоит поддаваться панике, если ребенок жалуется на то, что ему привиделось паранормальное явление, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Однако, по его словам, также важно не оставлять без внимания переживания детей.

Главный совет в такой ситуации — не поддаваться панике, но и не оставлять без внимания переживания ребенка. Освящение жилья является краеугольным камнем для создания благоприятной духовной атмосферы в доме. Это основная мера защиты и утешения, проверенная веками, — отметил Иванов.

По словам общественника, если человек сталкивается с тревожными паранормальными событиями, ему стоит обратиться к религии. Он подчеркнул, что посещение церкви и беседа со священнослужителем также могут способствовать обретению внутреннего спокойствия и гармонии для всей семьи.

Ранее психолог Екатерина Булгакова отметила, что загадки развивают у детей критическое и абстрактное мышление, стимулируя их к анализу и сравнению. Она также подчеркнула, что решение головоломок может повысить у ребенка интерес к учебе.

Депутат дал совет родителям, чьи дети говорят о паранормальных явлениях
