23 сентября 2025 в 03:20

Психолог раскрыла, как загадки влияют на развитие детей

Психолог Булгакова: загадки ускоряют развитие интеллекта у ребенка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Загадки развивают критическое и абстрактное мышление, побуждая детей к анализу и сравнению, заявила NEWS.ru доцент кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова. Эксперт подчеркнула, что решение головоломок поможет вызвать в ребенке мотивацию к обучению.

Загадки — это универсальный тренажер для интеллекта. Они мастерски тренируют критическое и абстрактное мышление, заставляя ребенка анализировать, сравнивать, отсекать ложные пути и находить самые неочевидные связи, — пояснила Булгакова.

Психолог отметила, что загадки являются эффективным инструментом для тренировки ума, способствующим развитию его гибкости, скорости и памяти, а также формированию новых нейронных связей. Она подчеркнула, что преимущества загадок выходят за рамки простого улучшения логического мышления.

Загадки — это весело даже для взрослых! Радость от момента «Эврика!» повышает самооценку, формирует устойчивость к трудностям и здоровую азартную мотивацию к обучению. В группе они становятся мощным инструментом социализации: учат слушать других, аргументировать свою точку зрения и сообща приходить к верному решению, — подчеркнула психолог.

По словам специалиста, простые и веселые игры помогают детям развивать навыки решения сложных задач. Загадки могут требовать как логического, так и нестандартного подхода, что делает их отличным способом качественного и радостного времяпрепровождения для всех поколений, подытожила Булгакова.

Ранее педиатр Заур Хатшуков заявил, что причины нарушений сна у детей различаются в зависимости от возраста. По его словам, у младенцев бессонница чаще связана с органическими проблемами, в то время как у подростков и старших детей на первый план выходят психологические факторы.

