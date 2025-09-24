Европейский союз продолжает раскручивать маховик войны и создавать из России образ врага, готового напасть, заявил на заседании Совбеза ООН по Украине постоянный представитель РФ Дмитрий Полянский. По его словам, ЕС не присоединяется к усилиям, направленным на установление мира.

В Брюсселе и союзных столицах по-прежнему по инерции и бессознательно раскручивают маховик войны, <…> лепят из России образ врага, который неминуемо на них нападет, — подчеркнул Полянский.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя указал, что Украина хотела бы вернуться к границам 1991 года. По его мнению, эти планы нереалистичны. Он также добавил, что о серьезности намерений Киева будут свидетельствовать прекращение мобилизации и демобилизация. Именно это, по словам постоянного представителя России при ООН, Украина должна показать на переговорах с Россией.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова провести следующий раунд переговоров с Киевом в Стамбуле. Глава государства также поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие.