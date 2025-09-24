Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 02:14

Евросоюз обвинили в демонизации России

Полянский: в Брюсселе намеренно создают из России образ врага

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: MFA Russia/via Globallookpress.comGlobal Look Press

Европейский союз продолжает раскручивать маховик войны и создавать из России образ врага, готового напасть, заявил на заседании Совбеза ООН по Украине постоянный представитель РФ Дмитрий Полянский. По его словам, ЕС не присоединяется к усилиям, направленным на установление мира.

В Брюсселе и союзных столицах по-прежнему по инерции и бессознательно раскручивают маховик войны, <…> лепят из России образ врага, который неминуемо на них нападет,подчеркнул Полянский.

Ранее постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя указал, что Украина хотела бы вернуться к границам 1991 года. По его мнению, эти планы нереалистичны. Он также добавил, что о серьезности намерений Киева будут свидетельствовать прекращение мобилизации и демобилизация. Именно это, по словам постоянного представителя России при ООН, Украина должна показать на переговорах с Россией.

До этого президент России Владимир Путин сообщил, что Москва готова провести следующий раунд переговоров с Киевом в Стамбуле. Глава государства также поблагодарил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана за содействие.

Евросоюз
Россия
Украина
Дмитрий Полянский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Депутат дал совет родителям, чьи дети говорят о паранормальных явлениях
В Харькове прогремел 18-й с вечера вторника взрыв
Скрытый подтекст усмотрели в заявлениях Трампа по Украине
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 сентября, сезонный пик грибков
«Если хотите»: Зеленский рассказал, где готов встретиться с Путиным
Взрыв раздался в жилом доме под Самарой
В МИД РФ объяснили, когда Лавров встретится с Рубио
Зеленский оскандалился перед прессой в Нью-Йорке
Возросло число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду
Психолог объяснила, как реагировать на плохие оценки детей в школе
Евросоюз обвинили в демонизации России
Массированная атака на Харьков ночью 24 сентября: какие цели, что известно
«Как на рок-концерте»: SHAMAN рассказал о реакции граждан КНДР на его песни
США неожиданно отреагировали на антироссийское заявление Украины и ЕС
Госсекретарь США назвал повод для уничтожения самолетов РФ
Замужество в 61, конкуренция с Пугачевой, СВО: как живет Маша Распутина
Рубио объяснил, может ли Трамп ввести санкции против России
Трамп признался в разрушении иллюзий по вопросу Украины
Выступление Трампа в ООН назвали жестким и программным
Озвучена дата выхода сериала о Лиле Брик и Владимире Маяковском
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.