Зеленский оскандалился перед прессой в Нью-Йорке Зеленский заявил журналистам, что чувствует себя президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам в Нью-Йорке, что чувствует себя президентом США, передает РИА Новости. Он растерялся из-за большого числа заданных ему вопросов после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.

Я чувствую себя президентом Соединенных Штатов, — признался политик.

Ранее Трамп на Генассамблее ООН выступил с часовой речью. Как отметил сенатор Константин Косачев, выступление будет активно обсуждаться в международных кругах, поскольку в нем прозвучали резкие и неожиданные оценки.

Позже Трамп в своей социальной сети Truth Social заявил, что его почти часовое выступление на Генассамблее ООН было воспринято очень хорошо. Глава государства отметил, что для него стало честью произнести свою точку зрения с трибуны.

Он также выразил разочарование отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине. На встрече с президентом Франции Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Трамп признал, что его хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным не оказали влияния на ситуацию.