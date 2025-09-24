Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 03:31

Врач пояснил, какая добавка нивелирует полезность кофе

Кардиолог Абельян: добавление молока в кофе уничтожает полезные свойства напитка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям, следящим за своим здоровьем, нужно рекомендовать отказаться от популярной практики добавления молока в кофе, заявил кардиолог Хосе Абельян в беседе с El Español. Согласно мнению специалиста, эта привычка сводит на нет полезные свойства напитка.

Кофе — это не только кофеин. Он также содержит антиоксиданты и фенольные соединения, которые полезны для здоровья, — пояснил Абельян.

Эти вещества способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако добавление даже небольшого количества молока блокирует усвоение полезных компонентов.

Кроме того, насыщенные жиры, присутствующие в молоке, могут повышать вероятность возникновения патологий сердца. Кардиолог также предостерег от чрезмерного употребления сахара и различных сиропов, которые часто добавляют в кофейные напитки. Специалист рекомендует употреблять чистый кофе для максимальной пользы для здоровья.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.

