Врач пояснил, какая добавка нивелирует полезность кофе

Людям, следящим за своим здоровьем, нужно рекомендовать отказаться от популярной практики добавления молока в кофе, заявил кардиолог Хосе Абельян в беседе с El Español. Согласно мнению специалиста, эта привычка сводит на нет полезные свойства напитка.

Кофе — это не только кофеин. Он также содержит антиоксиданты и фенольные соединения, которые полезны для здоровья, — пояснил Абельян.

Эти вещества способствуют снижению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Однако добавление даже небольшого количества молока блокирует усвоение полезных компонентов.

Кроме того, насыщенные жиры, присутствующие в молоке, могут повышать вероятность возникновения патологий сердца. Кардиолог также предостерег от чрезмерного употребления сахара и различных сиропов, которые часто добавляют в кофейные напитки. Специалист рекомендует употреблять чистый кофе для максимальной пользы для здоровья.

Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Ольга Шестакова заявила, что две кружки кофе в день могут увеличить продолжительность жизни за счет положительного влияния на кишечную микрофлору и тонус сосудов. По ее словам, эти факторы снижают риск заболеваний сердца.