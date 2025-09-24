Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 02:14

Массированная атака на Харьков ночью 24 сентября: какие цели, что известно

Дрон «Герань» Дрон «Герань» Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военно-политические Telegram-каналы сообщают, что в ночь на 24 сентября российская армия осуществляет массированную атаку на объекты ВСУ в Харькове. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. По каким целям бьют ВС России, что об этом известно?

Что известно об атаке на цели ВСУ в Харькове

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщает, что в результате массированной атаки на Харьков на объектах противника начались пожары, а также фиксируется отключение света.

«Массированная атака на Харьков: мощные пожары на объектах врага и исчезновение света. В городе за 30 минут прозвучало около 15 взрывов. В некоторых районах уже отключили свет, — сообщил мэр Терехов», — говорится в сообщении.

Глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что за 30 минут в городе прогремело более 15 взрывов.

По данным Telegram-канала Colonelcassad, удары наносятся большим количеством беспилотных летательных аппаратов «Герань».

Telegram-канал «СОЛОВЬЕВ» со ссылкой на мониторинговые каналы также пишет, что Харьков атакован с помощью ударных беспилотников. По информации авторов, местные власти зафиксировали не менее 17 прилетов, большинство из которых пришлось на Холодногорский район.

«После одного из взрывов произошло отключение света, сообщают в местных пабликах», — говорится в посте.

Кроме того, канал сообщает, что большинство прилетов произошло в районе, где расположено предприятие, но какое именно предприятие — неясно.

«Также в соцсетях публикуют кадры пожара, возникшего после атаки ВС РФ по целям противника. Местные жители сообщают, что большинство прилетов было в районе, где располагается завод», — добавляет канал.

Что известно о ситуации на Харьковском направлении

На Харьковском направлении ВС РФ продвигаются на всех участках фронта; несмотря на потери, ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление и продолжают атаковать гражданские объекты Белгородской области; в районе Синельниково украинские войска попали в «огненный ад», сообщил накануне Telegram-канал «Северный ветер».

«Воины „Севера“ продолжают уничтожение противника, блокированного в лесу возле Синельниково. ВСУ предприняли одну попытку контратаки силами спецроты 57-й мотопехотной бригады, безуспешно. В Волчанске „Бесстрашные“ расширили плацдарм на левом берегу реки Волчья, а также продвинулись на востоке города в районе Тихого. Общее продвижение составило до 500 м. На участке фронта Меловое — Хатнее за сутки наши штурмовики продвинулись на 400 м», — уточнил источник.

ВСУ несут огромные потери под массированным огнем артиллерии и ТОС группировки «Север», за прошедшую неделю в ходе боевых действий ВС РФ взяли в плен 13 украинских военнослужащих, отметил канал.

«Выжигают живьем», — комментируют в Сети положение ВСУ на Харьковском направлении.

Обрушился с критикой на РФ: все заявления Трампа после встречи с Зеленским

ВСУ лишились людей, техники и позиций: успехи ВС РФ к утру 23 сентября

Налет дронов на Москву ночью 23 сентября: что известно, последние новости

