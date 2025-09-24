Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 сентября, сезонный пик грибков

Среда приносит в столицу первое серьезное осеннее похолодание, но это не приносит облегчения аллергикам. Напротив, один из главных раздражителей достиг своего сезонного максимума именно сегодня. Что с уровнем пыльцы в Москве и чего еще опасаться поллинозникам — читайте далее.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Резкое похолодание ожидается в столице! Температура не поднимется выше +11 °C, а ночью будет находиться на отметке +6 °C. К счастью, день будет ясным и солнечным, без осадков. Однако такое похолодание само по себе является стрессом для организма. Из хорошего: уровень пыльцы тех же сорных трав сейчас минимален.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 24 сентября

А вот у кладоспориума уровень опасности — критический. Концентрация спор этого плесневого гриба достигла своего максимума для этого сезона, превышая 3000 единиц на кубометр. Это представляет серьезную угрозу даже для людей с невыраженной аллергией.

Альтернария тем временем сохраняет активность на среднем уровне (до 1000 единиц).

Итак, уровень пыльцы растений в воздухе 24 сентября совсем не страшный. Зато грибки находятся на своем пике. Даже солнечная погода не снижает концентрацию спор, которые достигли катастрофических значений. Аллергикам и астматикам рекомендуется по возможности оставаться дома, использовать очистители воздуха с HEPA-фильтрами, а при выходе на улицу надевать защитную маску. Людям с хроническими заболеваниями дыхательных путей советуем держать под рукой необходимые лекарства.