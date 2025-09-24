Рубио объяснил, может ли Трамп ввести санкции против России Рубио: Трамп не исключает вероятности введения новых санкций против России

Администрация США сохраняет возможность введения дополнительных санкционных мер против России, заявил государственный секретарь США Марко Рубио на заседании Совета Безопасности ООН. Он отметил, что президент страны Дональд Трамп рассматривает различные варианты воздействия на ситуацию вокруг Украины.

И, как Трамп неоднократно заявлял, у него есть возможность и варианты возложить на РФ дополнительные экономические издержки, если это будет необходимо, чтобы положить конфликту на Украине конец, — указал Рубио.

Американский дипломат подчеркнул, Трамп также упомянул о возможности поставок Киеву современных видов вооружения. По его мнению, так можно будет разрешить конфликтную ситуацию. Позиция Вашингтона предполагает возможность как дипломатических решений, так и дальнейшего усиления давления на Россию.

Ранее Трамп выразил разочарование отсутствием прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Он на встрече с президентом Франции Макроном на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке признал, что его хорошие отношения с российским президентом Владимиром Путиным не оказали влияния на ситуацию. По его словам, вопрос Украины остается самым сложным в его политике.