«Делайте с ним, что хотите»: США продолжат поставлять оружие странам НАТО Трамп заявил, что США продолжат поставки оружия странам НАТО на их нужды

Соединенные Штаты продолжат поставки американского вооружения странам НАТО, заявил президент страны Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что государства-участники Альянса смогут самостоятельно распоряжаться полученным оружием.

Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы альянс мог делать с ним все, что захочет, — указал Трамп.

Вашингтон будет и в дальнейшем обеспечивать Североатлантический альянс необходимыми военными поставками. Трамп отметил, что предоставление вооружения осуществляется в рамках поддержки обороноспособности союзников. Он затронул и вопрос Украины, косвенно подтвердив, что страны-союзники могут передавать Киеву полученное вооружение.

Ранее сообщалось, что Украина до конца года получит передовую разработку США с искусственным интеллектом от компании Auterion, которая синхронизирует работу FPV-дронов наподобие роя насекомых. Лучшим средством против него станет электромагнитное оружие.

До этого глава американской оборонной компании Auterion Лоренц Мейер заявил, что поставит на Украину беспилотные ударные комплекты нового поколения в количестве 33 тысяч экземпляров. Речь идет об автономных боевых комплексах на базе искусственного интеллекта.