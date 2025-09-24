«Делайте с ним, что хотите»: США продолжат поставлять оружие странам НАТО

Соединенные Штаты продолжат поставки американского вооружения странам НАТО, заявил президент страны Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social. Он подчеркнул, что государства-участники Альянса смогут самостоятельно распоряжаться полученным оружием.
Мы будем продолжать поставлять оружие НАТО, чтобы альянс мог делать с ним все, что захочет, — указал Трамп.
Вашингтон будет и в дальнейшем обеспечивать Североатлантический альянс необходимыми военными поставками. Трамп отметил, что предоставление вооружения осуществляется в рамках поддержки обороноспособности союзников. Он затронул и вопрос Украины, косвенно подтвердив, что страны-союзники могут передавать Киеву полученное вооружение.
Ранее сообщалось, что Украина до конца года получит передовую разработку США с искусственным интеллектом от компании Auterion, которая синхронизирует работу FPV-дронов наподобие роя насекомых. Лучшим средством против него станет электромагнитное оружие.
До этого глава американской оборонной компании Auterion Лоренц Мейер заявил, что поставит на Украину беспилотные ударные комплекты нового поколения в количестве 33 тысяч экземпляров. Речь идет об автономных боевых комплексах на базе искусственного интеллекта.