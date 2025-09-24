ПВО защитила Таганрог от дронов ВСУ Камбулова: над Таганрогом ПВО сбила несколько дронов ВСУ

Над Таганрогом средства противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр города Светлана Камбулова. Их число и тип она не уточнила.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Камбулова добавила, что оперативные службы сейчас устраняют упавшие фрагменты беспилотников.

Последствия на земле уточняются. Никто не пострадал, — написала мэр города.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал о серии взрывов, прогремевших над Таганрогом. По данным канала, горожане слышали от пяти до семи взрывов и видели в небе несколько вспышек.

До этого стало известно, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко, в результате инцидента пострадали пять мирных жителей. Удар был нанесен по территории коммерческого объекта. Вследствие обстрела возник пожар в одном из зданий предприятия, который был оперативно ликвидирован пожарными расчетами.