24 сентября 2025 в 00:21

ПВО защитила Таганрог от дронов ВСУ

Камбулова: над Таганрогом ПВО сбила несколько дронов ВСУ

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ

Над Таганрогом средства противовоздушной обороны сбили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале мэр города Светлана Камбулова. Их число и тип она не уточнила.

Министерство обороны России эту информацию не комментировало. Камбулова добавила, что оперативные службы сейчас устраняют упавшие фрагменты беспилотников.

Последствия на земле уточняются. Никто не пострадал, — написала мэр города.

Ранее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщал о серии взрывов, прогремевших над Таганрогом. По данным канала, горожане слышали от пяти до семи взрывов и видели в небе несколько вспышек.

До этого стало известно, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко, в результате инцидента пострадали пять мирных жителей. Удар был нанесен по территории коммерческого объекта. Вследствие обстрела возник пожар в одном из зданий предприятия, который был оперативно ликвидирован пожарными расчетами.

Таганрог
ПВО
ВСУ
дроны
