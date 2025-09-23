Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Жители Таганрога рассказали о работе систем ПВО

SHOT: в Таганроге прогремела серия взрывов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей сообщил о серии взрывов, прогремевших над Таганрогом. Очевидцы рассказали каналу, что средства противовоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Официального подтверждения от властей нет. Министерство обороны России эти сведения не комментировало.

По данным канала, горожане слышали от пяти до семи взрывов и видели в небе несколько вспышек. Жители Таганрога также рассказали SHOT, что слышали сигнал сирены воздушной опасности.

Ранее сообщалось, что Белгород подвергся ракетному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины. Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко, в результате инцидента пострадали пять мирных жителей. Удар был нанесен по территории коммерческого объекта. Вследствие обстрела возник пожар в одном из зданий предприятия, который был оперативно ликвидирован пожарными расчетами.

До этого стало известно, что силы противовоздушной обороны 23 сентября в период с 14:00 до 19:00 мск уничтожили 34 украинских дрона. Их сбили над территорией Белгородской, Курской и Тульской областей.

Таганрог
ВСУ
взрывы
дроны
