19 сентября 2025 в 15:54

Пончики на сгущенном молоке — нежные и ароматные, как пух! Без тонны масла и жира

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пончики на сгущенном молоке — это невероятно нежное и ароматное лакомство, которое вернет вас в детство! Тонкое тесто и сочная начинка из вареной сгущенки создают идеальный дуэт, который тает во рту. Эти пирожки идеально подходят к чаю или кофе, дарят настоящее наслаждение и чувство домашнего уюта. Готовятся они просто, а результат впечатляет даже искушенных сладкоежек.

Вам понадобится: 400 г муки, 200 г сливочного масла, 100 г сметаны, 1 банка вареной сгущенки, щепотка соли, 1 яйцо для смазывания. Разотрите масло с мукой в крошку, добавьте сметану и соль, замесите тесто. Уберите в холодильник на 30 минут. Раскатайте тесто толщиной 3-4 мм, вырежьте кружки. На каждый кружок выложите по чайной ложке сгущенки, защипните края, формируя полумесяцы. Смажьте взбитым яйцом. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до золотистого цвета. Дайте немного остыть — сгущенка будет очень горячей!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

пончики
рецепты
кулинария
выпечка
Мария Левицкая
М. Левицкая
