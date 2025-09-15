Празднование Дня города в Москве
Обжарила тесто по-берлински: получились самые пушистые пончики в жизни. Ароматные берлинеры

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Берлинеры — это не просто пончики, это легенда с нежнейшей текстурой и тающей во рту сладостью. Их воздушность завоевала сердца миллионов, а аромат свежей выпечки с вареньем напоминает об уютных немецких кафе. Секрет идеальных берлинеров — в правильном дрожжевом тесте, которое требует внимания, но щедро вознаграждает потрясающим результатом. Это тот случай, когда домашняя выпечка превосходит любую магазинную!

Вам понадобится: 500 г муки, 250 мл молока, 100 г сахара, 100 г сливочного масла, 2 яйца, 20 г свежих дрожжей (или 7 г сухих), щепотка соли, варенье для начинки, масло для фритюра.

Подогрейте молоко до теплого состояния, растворите в нем дрожжи с ложкой сахара. Добавьте растопленное масло, яйца, оставшийся сахар и соль. Всыпьте муку, замесите мягкое тесто. Дайте подойти 1–1,5 часа в тепле. Раскатайте тесто толщиной 1,5 см, вырежьте кружки стаканом. Оставьте на 20 минут подходить. Обжарьте в разогретом масле с двух сторон до золотистого цвета. Готовые пончики наполните вареньем с помощью кондитерского мешка и обваляйте в сахарной пудре.

