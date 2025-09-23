Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 23:27

«Не объект экспериментов»: Небензя осудил политику Израиля по Газе

Небензя: Израиль навязывает мнение о людях второго сорта в лице палестинцев

Сектор Газа Сектор Газа Фото: Omar Ashtawy Apaimages/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинский народ имеет право на суверенное существование и развитие, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что палестинцы не являются объектом для социальных экспериментов, как привык считать Израиль.

Палестинцы — это не объект социальных экспериментов, это народ, который имеет такое же право на суверенное существование и развитие, как и наши с вами народы, — указал дипломат.

Он заявил, что дипломатические усилия будут эффективны только при отказе Израиля от силового решения конфликта. Небензя также отметил, что почти два года Тель-Авив навязывает миру искаженную картину, представляющую палестинцев людьми второго сорта.

Россия готова сотрудничать со здравомыслящими членами международного сообщества для достижения мира на Ближнем Востоке. Небензя призвал Вашингтон перестать рассматривать площадки ООН и многостороннюю дипломатию как «врага», подчеркнув необходимость поиска политического решения конфликта.

Ранее сообщалось, что ряд стран начали официально признавать Палестину. Израиль в ответ может ограничить консульские связи с этими государствами.

МИД РФ
Василий Небензя
Израиль
Палестина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО защитила Таганрог от дронов ВСУ
«Делайте с ним, что хотите»: США продолжат поставлять оружие странам НАТО
Увеличилось число погибших при пожаре в Новосибирске животных
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 24 сентября 2025 года
Бесплодие, смерть мужа, конфликт с Пугачевой: как живет Лариса Рубальская
Профайлер расшифровал позу Зеленского на встрече с Трампом
Мощный взрыв прогремел в столице Норвегии
Кологривый привел дочь, SHAMAN был c Мизулиной: фото с премьеры «Августа»
Силы ПВО за четыре часа ликвидировали 19 украинских дронов
Город в Курской области лишился света после атаки ВСУ
Обрушился с критикой на РФ: все заявления Трампа после встречи с Зеленским
«Не объект экспериментов»: Небензя осудил политику Израиля по Газе
Жители Таганрога рассказали о работе систем ПВО
Трамп обрисовал перспективы Украины при поддержке Евросоюза
Пять жителей Белгорода ранены из-за ракет ВСУ
Цена предательства. Смольянинов лишён авто за долги в РФ: Галкин следующий
Азиатская страна готова признать Палестину при одном условии
«Мы перевернем страницу»: ЕС намерен отказаться от энергоносителей из РФ
Стало известно о реакции Мелании Трамп на просьбу жены Зеленского
Макрон не дал Трампу «помечтать» о Нобелевской премии мира
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.