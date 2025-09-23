«Не объект экспериментов»: Небензя осудил политику Израиля по Газе Небензя: Израиль навязывает мнение о людях второго сорта в лице палестинцев

Палестинский народ имеет право на суверенное существование и развитие, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что палестинцы не являются объектом для социальных экспериментов, как привык считать Израиль.

Палестинцы — это не объект социальных экспериментов, это народ, который имеет такое же право на суверенное существование и развитие, как и наши с вами народы, — указал дипломат.

Он заявил, что дипломатические усилия будут эффективны только при отказе Израиля от силового решения конфликта. Небензя также отметил, что почти два года Тель-Авив навязывает миру искаженную картину, представляющую палестинцев людьми второго сорта.

Россия готова сотрудничать со здравомыслящими членами международного сообщества для достижения мира на Ближнем Востоке. Небензя призвал Вашингтон перестать рассматривать площадки ООН и многостороннюю дипломатию как «врага», подчеркнув необходимость поиска политического решения конфликта.

Ранее сообщалось, что ряд стран начали официально признавать Палестину. Израиль в ответ может ограничить консульские связи с этими государствами.