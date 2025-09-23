Силы ПВО за четыре часа ликвидировали 19 украинских дронов

Силы ПВО за четыре часа ликвидировали 19 украинских дронов Минобороны РФ: ПВО сбили 19 дронов над пятью регионами страны за четыре часа

Системы противовоздушной обороны России за вечерний период уничтожили и перехватили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов. Воздушная атака была отражена над несколькими регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Над территориями Белгородской, Курской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — уточняется в сообщении.

Операция по нейтрализации беспилотников Вооруженных сил Украины проводилась дежурными средствами ПВО с 19:00 до 23:00 по московскому времени. Воздушные цели были уничтожены над территориями пяти субъектов Российской Федерации, включая приграничные области и акваторию Черного моря.

Воздушное пространство над указанными регионами полностью контролируется российскими средствами ПВО. Министерство обороны продолжает мониторинг обстановки в режиме реального времени.

Ранее сообщалось, что город Льгов в Курской области попал под удар ВСУ. Противник, по словам губернатора региона Александра Хинштейна, повредил инфраструктуру и объекты энергетики. Основная часть потребителей во Льгове и Льговском районе временно находится без электричества.