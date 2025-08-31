День знаний — 2025
31 августа 2025 в 09:37

Бойцы разнесли дронами две гаубицы, лишив ВСУ огневой поддержки

ВС России уничтожили две гаубицы ВСУ в районе Константиновки в ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Подразделения Южной группировки российских войск уничтожили две гаубицы ВСУ в районе Константиновки в Донецкой Народной Республике, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, вражескую технику обнаружили операторы дронов в ходе ведения контрбатарейной работы.

Операторы БПЛА <…> выявили и уничтожили точными попаданиями две вражеские гаубицы — 122-мм Д-30 и 155-мм «Богдана» — в районе населенного пункта Константиновка, — подчеркнули в МО.

Отмечается, что обе артиллерийские установки находились в ближнем тылу противника, обеспечивая огневую поддержку обороняющимся украинским солдатам. Уничтожение гаубиц лишило ВСУ возможности ведения боевых действий и поспособствовало продвижению ВС РФ на данном участке фронта, резюмировали в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили в лесном массиве под Сумами районы доукомплектования 425-го отдельного штурмового полка и 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. По данным источника в силовых структурах, атака была нанесена авиацией ВКС РФ.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что ВСУ продолжают регулярные атаки в районе Серебрянки ДНР, пытаясь вернуть контроль над стратегически важными Кременскими лесами в Луганской Народной Республике. Этот лесной массив имеет ключевое значение для снабжения украинской группировки на данном участке. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

гаубицы
ВСУ
ДНР
дроны
