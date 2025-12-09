Рваная запеканка — это хит: заливаю лаваш творожной смесью, и в духовку — быстрее и вкуснее сырников и оладий

Рваная запеканка — это хит: заливаю лаваш творожной смесью, и в духовку — быстрее и вкуснее сырников и оладий. Этот завтрак — настоящее спасение для тех, кто любит питаться вкусно, сытно и без лишних хлопот. Нежная творожная основа, сладкий изюм и хрустящие кусочки лаваша создают идеальную текстуру. Однозначно стоит попробовать!

Для приготовления двух порций вам понадобится: 300 г творога 5%, 2 яйца, 40 г изюма, 80 г тонкого лаваша (без дрожжей), подсластитель по вкусу и 3 г кунжута для посыпки.

Как приготовить: изюм промойте в горячей воде, затем обсушите. В миске смешайте творог, яйца и подсластитель до однородности, добавьте изюм. Лаваш порвите руками на небольшие кусочки и вмешайте в творожную массу. Выложите смесь в смазанную форму, слегка утрамбуйте, посыпьте кунжутом. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 30–35 минут до румяности. Дайте немного остыть перед подачей.

