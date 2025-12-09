В новогоднюю ночь на столе обязателен салат «Звездочет»: такой уютный, простой и вкусный

В новогоднюю ночь на столе обязателен салат «Звездочет»: такой уютный, простой и вкусный. Новый год — время ярких вкусов и красивой подачи на праздничном столе. Этот салат станет настоящей звездой вашего новогоднего меню, сочетая в себе сладость, пикантность и аромат свежих ингредиентов. Быстро, просто и очень вкусно — каждая порция подарит праздничное настроение.

Для приготовления вам понадобится 300 г куриной грудки, 100 г копченого сыра, 100 г колбасного сыра, 150 г консервированных ананасов, 200 г шампиньонов, 50 г молотых грецких орехов, 2–3 столовые ложки майонеза, соль и черный молотый перец по вкусу.

Куриную грудку отварите до готовности и нарежьте кубиками, сыр нарежьте небольшими кубиками, ананасы порежьте кусочками среднего размера. Шампиньоны очистите и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. В большой салатной миске аккуратно смешайте курицу, копченый и колбасный сыр, ананасы, жареные грибы и молотые орехи, добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте салат сразу же на праздничный стол, наслаждаясь сочетанием всех текстур и вкусов.

