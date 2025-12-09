ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 18:30

В новогоднюю ночь на столе обязателен салат «Звездочет»: такой уютный, простой и вкусный

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В новогоднюю ночь на столе обязателен салат «Звездочет»: такой уютный, простой и вкусный. Новый год — время ярких вкусов и красивой подачи на праздничном столе. Этот салат станет настоящей звездой вашего новогоднего меню, сочетая в себе сладость, пикантность и аромат свежих ингредиентов. Быстро, просто и очень вкусно — каждая порция подарит праздничное настроение.

Для приготовления вам понадобится 300 г куриной грудки, 100 г копченого сыра, 100 г колбасного сыра, 150 г консервированных ананасов, 200 г шампиньонов, 50 г молотых грецких орехов, 2–3 столовые ложки майонеза, соль и черный молотый перец по вкусу.

Куриную грудку отварите до готовности и нарежьте кубиками, сыр нарежьте небольшими кубиками, ананасы порежьте кусочками среднего размера. Шампиньоны очистите и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. В большой салатной миске аккуратно смешайте курицу, копченый и колбасный сыр, ананасы, жареные грибы и молотые орехи, добавьте майонез, посолите и поперчите по вкусу. Подавайте салат сразу же на праздничный стол, наслаждаясь сочетанием всех текстур и вкусов.

Ранее мы готовили новогодние закуски за 15 минут. Три элегантных варианта к бокалу шампанского.

Проверено редакцией
Читайте также
Шедевральный капустный салат с чипсами: нежный, хрустящий и готовится за 10 минут
Общество
Шедевральный капустный салат с чипсами: нежный, хрустящий и готовится за 10 минут
Никаких больше зраз и котлет! Запекаю рулетики из куриного филе с шампиньонами в сливочном соусе — получаются очень нежными и сочными
Общество
Никаких больше зраз и котлет! Запекаю рулетики из куриного филе с шампиньонами в сливочном соусе — получаются очень нежными и сочными
Готовим 30 декабря — едим на Новый год: маринованные шампиньоны с укропом и чесноком
Общество
Готовим 30 декабря — едим на Новый год: маринованные шампиньоны с укропом и чесноком
Рецепт-находка для гурманов: сырный крем с чесноком для тарталеток
Семья и жизнь
Рецепт-находка для гурманов: сырный крем с чесноком для тарталеток
Десерта на Новый год хочется, а времени нет: готовим мгновенные пирожные в стаканчиках из 3 ингредиентов
Общество
Десерта на Новый год хочется, а времени нет: готовим мгновенные пирожные в стаканчиках из 3 ингредиентов
салаты
курица
грибы
сыр
Новый год
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский ответил на слова Трампа о выборах
Праздник, со слезами на глазах: почему пары расстаются перед Новым годом
Судью из Новгородской области обвинили во взятке
Политолог раскрыл причину гонений на православие на Украине
Путин определил главную задачу после завершения СВО
Раскрыто, отменят ли оппоненты Трампа его план вывести войска из Европы
В России таможенные склады оказались забиты алкоголем накануне Нового года
Путин созвонится с известным режиссером после жалоб на запрет его фильмов
«В меру»: Путин высказался о росте тарифов
В Шереметьево рассказали о последствиях введения ограничений
Путин объяснил, в чем российский закон об иноагентах мягче американского
Названо условие, при котором Euroclear лишится российских активов
Долину не включили в список финалистов популярной премии
Стали известны финалисты «Виктории‑2026»
Генштаб армии Белоруссии сравнил обстановку вокруг страны с 1941 годом
«Запрет»: в Госдуме приняли важное решение по Байкалу
Путин предложил переосмыслить подход к паллиативной помощи
Появились новые подробности поиска погибших при крушении Ан-22
В Петербурге резко упало производство одного вида продукции
Россия стала рекордсменом в покупке грузинских яблок
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.