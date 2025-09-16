Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025

Хит осеннего чаепития — готовим творожные рогалики с сочной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные рогалики с яблочной начинкой — это нежная и ароматная выпечка, которая сочетает мягкое творожное тесто и сочную фруктовую начинку. Тесто на основе творога получается особенно воздушным и легким, а яблоки с корицей придают неповторимый домашний аромат. Эти рогалики станут идеальным дополнением к утреннему кофе или вечернему чаю.

400 г творога протирают через сито, смешивают с 100 г сахара, 2 яйцами, щепоткой соли и ванилином. Добавляют 140 г размягченного сливочного масла, 500 г муки и 2 ч. л. разрыхлителя. Замешивают мягкое тесто, убирают в холодильник на 30 минут. Для начинки 2 яблока очищают, нарезают кубиками, тушат с 20 г масла и 2 ст. л. сахара до мягкости.

Тесто раскатывают, нарезают треугольниками, выкладывают начинку, сворачивают рогаликами. Выпекают при 180 °C 20–25 минут.

Ранее также сообщалось о рецепте десерта, знакомого многим с детства, — шоколадного масла. Его легко приготовить дома, и оно получится даже вкуснее магазинного.

еда
рецепты
десерты
яблоки
творог
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
