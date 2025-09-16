Ученые нашли причину разрушения костей после коронавируса

Ученые из Сеченовского университета выявили механизм развития остеонекроза головки бедренной кости у переболевших коронавирусной инфекцией. Исследование, опубликованное в журнале Pathophysiology, показало, что за этим опасным заболеванием стоит накопление в организме так называемых тучных клеток.

По словам специалистов, до пандемии основными причинами ОНГБ считались прием стероидов, злоупотребление алкоголем и травмы. Однако с 2020 года резко возросло число случаев данного заболевания у пациентов, которые перенесли COVID-19 в легкой форме и не принимали гормоны.

Ученые провели анализ образцов костной ткани у 88 пациентов: 41 — с постковидным ОНГБ и 47 — с ОНГБ другой этиологии, — говорится в сообщении.

Ключевым отличием постковидного ОНГБ оказалось почти в 10 раз большее содержание тучных клеток в зонах некроза, фиброза и вокруг сосудов. Исследователи подчеркнули, что у этих пациентов объем фиброзной ткани был в 5,6 раза выше, а тромбоз встречался в 2,6 раза чаще, чем у людей из другой группы.

