Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 12:21

Ученые нашли причину разрушения костей после коронавируса

Сеченовский университет выявил механизм развития остеонекроза после COVID-19

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ученые из Сеченовского университета выявили механизм развития остеонекроза головки бедренной кости у переболевших коронавирусной инфекцией. Исследование, опубликованное в журнале Pathophysiology, показало, что за этим опасным заболеванием стоит накопление в организме так называемых тучных клеток.

По словам специалистов, до пандемии основными причинами ОНГБ считались прием стероидов, злоупотребление алкоголем и травмы. Однако с 2020 года резко возросло число случаев данного заболевания у пациентов, которые перенесли COVID-19 в легкой форме и не принимали гормоны.

Ученые провели анализ образцов костной ткани у 88 пациентов: 41 — с постковидным ОНГБ и 47 — с ОНГБ другой этиологии, — говорится в сообщении.

Ключевым отличием постковидного ОНГБ оказалось почти в 10 раз большее содержание тучных клеток в зонах некроза, фиброза и вокруг сосудов. Исследователи подчеркнули, что у этих пациентов объем фиброзной ткани был в 5,6 раза выше, а тромбоз встречался в 2,6 раза чаще, чем у людей из другой группы.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что штамм коронавируса «стратус» не вызовет новую пандемию. По его словам, вспышки заболеваемости в России не произойдет даже несмотря на то, что данный вариант COVID-19 обладает большей заразностью.

коронавирус
болезни
пандемия
ученые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналистика
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Индия одобрила позицию США в конфликте по Украине
Нетаньяху сообщил, что Трамп пригласил его в Белый дом
Министры обороны Белоруссии и России обсудили вопросы Союзного государства
Директору и инженеру канатной дороги на Эльбрусе избрали меру пресечения
«Радость не доставлю»: Гутерриш высказался о своей отставке
Учитель алгебры вышел из себя после слов чиновницы о зарплатах в школе
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.