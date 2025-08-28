Нежные литовские сырники с секретом — завтрак, который тает во рту

Сырники по-литовски с изюмом — нежные, ароматные и слегка сладкие. Они отлично подходят для завтрака или полдника, а добавление изюма придает блюду особую сочность и легкую сладость. Простое приготовление и мягкая текстура делают их любимым лакомством всей семьи.

Для приготовления смешайте 500 г творога, 1 яйцо и 2 ст. л. сахара. Добавьте 100 г изюма, 3–4 ст. л. муки и щепотку соли. Тщательно перемешайте тесто до однородности. Сформируйте небольшие лепешки и обваляйте их в муке. Обжарьте на сковороде с растительным маслом до золотистой корочки с обеих сторон, по 3-4 минуты с каждой стороны. Подавайте горячими со сметаной, медом или вареньем.

