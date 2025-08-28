Волынец рассказала, как вернуть престиж профессии учителя

В отличие от советского периода, престиж профессии учителя значительно снизился, констатировала в разговоре с NEWS.ru глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. Для того чтобы вернуть его, она предложила повысить педагогам зарплату и учредить правовой статус, как у депутатов.

Профессия учителя должна снова стать престижной, модной, трендовой, а для этого необходимо существенно повышать заработную плату педагогов. Вот уже на протяжении нескольких лет я выступаю с законодательной инициативой об учреждении правового статуса учителя по аналогии со статусом депутата. Это позволит преподавателям получить определенные правовые гарантии, защиту, льготное жилье, — сказала она

По словам Волынец, в случае реализации инициативы абитуриенты перестанут поступать в педагогические вузы по остаточному принципу только ради того, чтобы иметь диплом, и потому что не хватает баллов ЕГЭ для прохода на более престижные специальности.

Ранее СМИ со ссылкой на Рособрнадзор писали, что в России начата масштабная трансформация системы единого государственного экзамена. С 2026 года содержание экзаменационных заданий будет строго соответствовать федеральной школьной программе. Это поможет выпускникам продемонстрировать знания, полученные за весь период обучения, подчеркнули в Рособрнадзоре.