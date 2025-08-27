День знаний — 2025
С таежным привкусом: рецепт хреновины с клюквой и можжевельником

NEWS.ru предлагает потрясающий рецепт хреновины на зиму. Называется она «Тайга». Добавляем клюкву и можжевельник!

Нужны: корень хрена — 400 г, помидоры — 1,5 кг, чеснок — 150 г, клюква — 250 г (свежая или замороженная), ягоды можжевельника — 2 ст. л. (сушеные), мед гречишный — 100 г, соль — 1 ст. л., черный перец горошком — 1 ч. л., веточка розмарина (для аромата).

Эта хреновина на зиму готовится так: с бланшированных помидоров снимаем кожицу, пропускаем через мясорубку. Очищенные хрен и чеснок измельчаем в блендере. Также пюрируем размороженную клюкву. Ягоды можжевельника растереть в ступке.

Для хреновины на зиму смешать все ингредиенты в эмалированной посуде, добавить мед, соль, перец. Бросить в смесь розмарин, оставить на 1 час. Убрать веточку и разложить домашнюю заготовку по стерильным банкам.

Ранее NEWS.ru писал, какие необычные праздники отмечаются 27 августа.

