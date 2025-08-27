День знаний — 2025
Секрет украли у индусов: грушевый чатни с вялеными томатами и тимьяном

Секрет украли у индусов: грушевый чатни с вялеными томатами и тимьяном Секрет украли у индусов: грушевый чатни с вялеными томатами и тимьяном Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

NEWS.ru продолжает публиковать рецепты домашних заготовок. На этот раз поделимся рецептом грушевого чатни с вялеными томатами и тимьяном. Индийский соус прямо у вас на кухне!

Нужны: 1,5 кг груш, 300 г красного лука, 150 г вяленых томатов, 4 зубчика чеснока, 20 г имбиря, 200 мл яблочного уксуса, 100 г меда, 80 г изюма, тимьян, перец, горчица, паприка, соль.

Груши и лук нарежьте, чеснок и имбирь измельчите. Обжарьте лук до мягкости. Добавьте груши, томаты, изюм, специи. Влейте уксус, добавьте мед. Томите заготовку из груши на зиму 40–50 минут под крышкой.

Уберите тимьян, разложите грушевый чатни по стерильным банкам, закатайте. Укутайте до остывания. Ранее NEWS.ru писал, как приготовить аджику с киви.

общество
кулинария
рецепты
домашние заготовки
Алина Ясинская
А. Ясинская
