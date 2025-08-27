Ленивые пирожки с яйцами и сыром! Вкуснятина из творожного теста! Эти нежные творожные пирожки с яйцом и сыром станут вашим любимым полезным перекусом! Они сочетают в себе насыщенный белковый вкус, лёгкую текстуру и аппетитную хрустящую корочку. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусной выпечки.
Ингредиенты
- Яйцо вареное — 3 шт
- Яйцо сырое — 1 шт
- Творог брикетный — 180 г
- Сыр Сулугуни — 50 г
- Мука рисовая — 3 ст. л.
- Лук зеленый — пучок
- Соль, специи — по вкусу
- Масло — для жарки
Приготовление
- Вареные яйца и сыр натрите на средней терке. Добавьте творог, сырое яйцо, рисовую муку, мелко нарезанный зеленый лук, соль и любимые специи. Тщательно перемешайте массу до однородной консистенции.
- Сформируйте из творожной массы небольшие округлые пирожки. Разогрейте на сковороде кокосовое масло, выложите пирожки и обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте пирожки теплыми со сметаной, свежими овощами или зеленым салатом. Эти пирожки хороши как в горячем, так и в холодном виде, что делает их удобным вариантом для ланч-бокса.
Ранее мы готовили обалденные баклажаны фри с соусом из сырка! Летняя закуска понравится всем.