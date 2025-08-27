День знаний — 2025
27 августа 2025 в 16:00

Ленивые пирожки с яйцами и сыром! Вкуснятина из творожного теста

Ленивые пирожки с яйцами и сыром! Вкуснятина из творожного теста! Эти нежные творожные пирожки с яйцом и сыром станут вашим любимым полезным перекусом! Они сочетают в себе насыщенный белковый вкус, лёгкую текстуру и аппетитную хрустящую корочку. Идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от вкусной выпечки.

Ингредиенты

  • Яйцо вареное — 3 шт
  • Яйцо сырое — 1 шт
  • Творог брикетный — 180 г
  • Сыр Сулугуни — 50 г
  • Мука рисовая — 3 ст. л.
  • Лук зеленый — пучок
  • Соль, специи — по вкусу
  • Масло — для жарки

Приготовление

  1. Вареные яйца и сыр натрите на средней терке. Добавьте творог, сырое яйцо, рисовую муку, мелко нарезанный зеленый лук, соль и любимые специи. Тщательно перемешайте массу до однородной консистенции.
  2. Сформируйте из творожной массы небольшие округлые пирожки. Разогрейте на сковороде кокосовое масло, выложите пирожки и обжаривайте на среднем огне по 3-4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте пирожки теплыми со сметаной, свежими овощами или зеленым салатом. Эти пирожки хороши как в горячем, так и в холодном виде, что делает их удобным вариантом для ланч-бокса.

