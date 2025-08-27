День знаний — 2025
Рулет из слоеного теста с кремом: всего 4 ингредиента, и торт готов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рулет из слоеного теста со сливочным кремом — это сочетание хрустящих слоев и нежной начинки. При укусе вы услышите аппетитный хруст и почувствуете, как тает сливочно-ванильный крем. Всего 4 ингредиента, и торт готов.

Рецепт: возьмите 500 г готового слоеного теста, раскатайте в прямоугольник толщиной 3–4 мм. Выпекайте 15–20 минут при 190°C до румяной корочки. После выпекания смажьте корж кремом: для него взбейте 300 мл 33% сливок с 3 ст. л. сахарной пудры и 1 ч. л. ванильного экстракта до устойчивых пиков. Равномерно распределите крем по коржу, отступая 2 см от краев. Аккуратно сверните рулет. Дайте ему настояться 2–3 часа.

Украсьте ягодами или карамельным соусом — этот простой, но эффектный десерт украсит любой праздничный стол!

Ранее стало известно, как приготовить шоколадный рулет «Черный лес» с вишней.

рулеты
рецепты
выпечка
десерты
Дарья Иванова
Д. Иванова
