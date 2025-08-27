День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 17:00

Этот курник стал любимым! Суперское песочное тесто и сочная начинка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот курник стал любимым! Суперское песочное тесто и сочная начинка! Ароматный домашний курник с картошкой — это воплощение душевного тепла и уюта на вашей кухне. Нежное, тающее во рту тесто и сочная, сытная начинка из курицы и картофеля никого не оставят равнодушным. Идеальное блюдо для семейного воскресного обеда или приема дорогих гостей.

Ингредиенты для теста

  • Кефир 2,5% — 250 мл
  • Масло сливочное — 75 г
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сода — 1/2 ч. л.
  • Мука — 375 г

Для начинки

  • Филе куриное — 300 г
  • Картофель — 300 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло сливочное — 40 г
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу
  • Яйцо — 1 шт.

Приготовление

  1. Для теста смешайте кефир комнатной температуры с содой, добавьте растопленное сливочное масло и соль. Постепенно введите муку и замесите мягкое эластичное тесто. Разделите его на 12 равных частей, скатайте в шарики, накройте пищевой пленкой и оставьте отдыхать. Для начинки картофель нарежьте мелким кубиком, куриное филе нарежьте небольшими кусочками, лук измельчите.
  2. Смешайте все компоненты начинки, добавьте растопленное сливочное масло, соль и перец по вкусу. Каждый шарик теста раскатайте в круглую лепешку. В центр выложите начинку и аккуратно защипните края, собрав их вверху и оставив небольшое отверстие. Выложите курники на противень, застеленный пергаментом, смажьте взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Ранее мы готовили картофельный пирог с курицей и кабачком! Летний шедевр — все просят рецепт.

пироги
курица
простой рецепт
выпечка
мясо
тесто
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обещавший не выступать против России военный ликвидирован на Украине
В Венгрии назвали дату возобновления поставок нефти из России по «Дружбе»
Инвестиции в ИИ: Freedom Holding Тимура Турлова создает будущее
Кардиолог объяснила, какой холестерин считается «плохим»
Раскрыты сроки изъятия участков под строительство метро под Петербургом
Шаляпин рассказал о своем самочувствии после свадьбы
В Грузии арестовали счета семи организаций, финансирующих беспорядки
Конфликт с Тарасовой, отъезд в США, тайный брак: как живет фигурист Кулик
Минюст расширил список нежелательных организаций в России
Российские алмазы снова появятся в США
«Кто это?»: Шнуров передал Бородину жесткий ответ бойцов СВО
Певец Михаил Муромов раскрыл, как выживает на пенсию в 12 300 рублей
«Дима знал сразу»: новые детали о разводе Дибровых. При чем тут свингеры
Рудковская вспомнила, как помогла Чумакову с операцией
«Напряженные сутки»: раскрыты серьезные последствия непогоды на Камчатке
«Это верх манипуляций»: в Польше вспыхнул скандал из-за Украины
Ливни и летняя жара до +25? Погода в Москве в середине сентября: чего ждать
Готовим варенье из слив: простой рецепт ароматного десерта для зимы
Легендарный создатель комиксов умер в США
Вассерман рассказал, как правильно использовать мат
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.