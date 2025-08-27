Этот курник стал любимым! Суперское песочное тесто и сочная начинка

Этот курник стал любимым! Суперское песочное тесто и сочная начинка! Ароматный домашний курник с картошкой — это воплощение душевного тепла и уюта на вашей кухне. Нежное, тающее во рту тесто и сочная, сытная начинка из курицы и картофеля никого не оставят равнодушным. Идеальное блюдо для семейного воскресного обеда или приема дорогих гостей.

Ингредиенты для теста

Кефир 2,5% — 250 мл

Масло сливочное — 75 г

Соль — 1/2 ч. л.

Сода — 1/2 ч. л.

Мука — 375 г

Для начинки

Филе куриное — 300 г

Картофель — 300 г

Лук репчатый — 1 шт.

Масло сливочное — 40 г

Соль, перец черный молотый — по вкусу

Яйцо — 1 шт.

Приготовление

Для теста смешайте кефир комнатной температуры с содой, добавьте растопленное сливочное масло и соль. Постепенно введите муку и замесите мягкое эластичное тесто. Разделите его на 12 равных частей, скатайте в шарики, накройте пищевой пленкой и оставьте отдыхать. Для начинки картофель нарежьте мелким кубиком, куриное филе нарежьте небольшими кусочками, лук измельчите. Смешайте все компоненты начинки, добавьте растопленное сливочное масло, соль и перец по вкусу. Каждый шарик теста раскатайте в круглую лепешку. В центр выложите начинку и аккуратно защипните края, собрав их вверху и оставив небольшое отверстие. Выложите курники на противень, застеленный пергаментом, смажьте взбитым яйцом для румяной корочки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

