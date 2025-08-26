Разочарованы в диетическом питании? Эти отбивнушки — вкусный прорыв!

Отбивные из индейки в белковом кляре — революция в диетическом питании. В отличие от суховатой грудки, этот рецепт гарантирует нежнейшую текстуру и насыщенный вкус при минимальной калорийности. Всего 110 ккал на 100 грамм — и вы получаете идеальное сочетание белка и вкуса.

300 г филе индейки слегка подмораживают для удобства нарезки, затем режут на тонкие ломтики и отбивают. Желтки 2 яиц смешивают с 1 ч.л. дижонской горчицы, чесноком, солью и перцем. Мясо маринуют в этой смеси 15 минут. Белки взбивают до устойчивых пиков — это создаст воздушную «подушку» при жарке. Каждый ломтик обмакивают в белковую пену и обжаривают на сухой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.

Результат превосходит ожидания: золотистая хрустящая корочка скрывает сочное нежное мясо. Белковый кляр создает эффект легкой воздушной текстуры, полностью исключая ощущение сухости.

