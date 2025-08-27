День знаний — 2025
Эти соусы спасут любой салат: 4 некалорийные заправки! Майонез — в мусор

Эти соусы спасут любой салат: 4 некалорийные заправки! Майонез улетит в мусор, потому что они очень вкусные! Эти легкие и вкусные соусы кардинально преобразят ваши овощные салаты, добавив им ярких акцентов без лишних калорий. Идеальное решение для тех, кто следит за питанием, но не готов жертвовать разнообразием вкусов. Готовятся за минуту, а результат впечатляет!

Ингредиенты для йогуртового: йогурт натуральный 2% — 100 г, чеснок — 1 зубчик, укроп, петрушка, соль, перец — по вкусу.

Для горчично-медового: горчица дижонская — 1 ч. л., мед — 1 ч. л., масло оливковое — 1 ч. л., сок лимонный — 1 ст. л.

Для сметанного: сметана 10% — 50 г, сок лимонный — 1 ст. л., горчица — 1/2 ч. л., соль, перец.

Для соевого: соус соевый — 2 ст. л., сок лимонный — 1 ст. л., кунжут — 1 ч. л., мед или стевия — по вкусу.

Приготовление

  1. Для йогуртового соуса мелко порубите зелень,чеснок пропустите через пресс, смешайте с йогуртом, посолите и поперчите. Для горчично-медового взбейте венчиком горчицу, мед и лимонный сок, постепенно влейте оливковое масло, продолжая взбивать. Для сметанного смешайте сметану с лимонным соком и горчицей, приправьте солью и перцем.
  2. Для соевого соуса смешайте соевый соус с лимонным соком, добавьте мед по вкусу и посыпьте кунжутом. Все соусы тщательно перемешайте до однородной консистенции и дайте настояться 5-10 минут для раскрытия вкуса. Подавайте к свежим овощам, салатам или используйте в качестве маринада. Храните в холодильнике не более 2-3 дней.

Ранее мы готовили обалденный постный майонез! Муж ничего не поймет и съест как обычный.

