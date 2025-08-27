День знаний — 2025
27 августа 2025 в 17:43

Самая вкусная выпечка августа! Нежный лимонник с меренгой — просто и быстро

Если вы ищете рецепт десерта, который сочетает в себе яркую цитрусовую кислинку, нежнейшую текстуру и воздушную меренгу, этот лимонный пирог станет настоящим открытием! Он идеально подходит для тех, кто ценит контраст вкусов: насыщенная лимонная начинка с бархатистой текстурой и легкая сладость меренги создают гармонию, которая никого не оставит равнодушным.

Приготовьте песочную основу: смешайте 250 граммов муки с 115 граммами охлажденного растопленного сливочного масла, добавьте 1 яйцо, щепотку соли, 1 чайную ложку сахара и 2-3 столовые ложки молока. Замесите эластичное тесто, раскатайте его в круг диаметром чуть больше формы. Уложите в форму, сделав бортики, проколите вилкой и выпекайте 20 минут при 180°C с грузом (фасолью или горохом).

Для начинки снимите цедру с 2 лимонов и выжмите сок из всех трех. В кастрюле соедините цедру, сок, 150 граммов сахара, 1 столовую ложку кукурузного крахмала и 3 яйца. Варите на среднем огне, постоянно помешивая, до загустения. Добавьте 50 граммов сливочного масла, размешайте до гладкости и выложите на остывший корж.

Для меренги взбейте 4 белка с соком половины лимона и щепоткой соли. Постепенно добавляйте 200 граммов сахара, взбивая до устойчивых пиков. Равномерно распределите меренгу поверх начинки, создавая красивые волны. Выпекайте 30 минут при 140°C до румяности меренги. Дайте пирогу полностью остыть — это позволит начинке идеально застыть. Нежный, с ярким лимонным вкусом и воздушной меренгой — этот пирог станет украшением любого стола!

