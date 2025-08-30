Спецоперация «Сирена» объявлена на всей территории города Львов для поиска убийцы бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия, сообщили в офисе генерального прокурора Украины. Сейчас на месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и нацполиции, также привлечены эксперты-криминалисты.

В городе введена специальная операция «Сирена». <...> Продолжается установление личности нападавшего и обстоятельства преступления, — говорится в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил мнение, что бывшего председателя Рады могли убить из-за его связей с экс-президентом Украины Петром Порошенко. Дипломат отметил, что именно Парубий сыграл роль в законодательном оформлении неонацизма на Украине.

До этого французский специалист по геополитике Тьерри Лоран Пелле заявил, что Парубий управлял снайперами на Майдане в Киеве в 2014 году. Эксперт добавил, что лично видел на Майдане Парубия и Дмитрия Яроша, которых он связывает с неонацистскими движениями, давшими начало в том числе «Азову» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Парубия убили около полудня 30 августа в Сиховском районе Львова. По некоторым данным, киллер выстрелил в политика восемь раз. В результате 54-летний мужчина погиб на месте. Смерть бывшего председателя Рады подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.