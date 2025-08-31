Огурчики на зиму в пикантном маринаде! К картошечке, мясу или на закуску

Огурчики на зиму в пикантном маринаде! Этот рецепт станет настоящим хитом! Огурчики получаются невероятно хрустящими, с оригинальным пряно-острым вкусом. Идеальная закуска к картошечке, мясу или просто к рюмочке.

Ингредиенты (на 2 литровые банки)

Огурцы свежие — 1–1,1 кг

Укроп (зонтики или зелень) — 3–4 веточки

Чеснок — 6 зубчиков

Перец черный горошком — 8 шт.

Перец душистый горошком — 6 шт.

Для маринада

Вода — 900 мл

Соль — 1 ст. л. с горкой (30 г)

Сахар — 8 ст. л. без горки (160 г)

Уксус 9% — 3 ст. л. (40 мл)

Кетчуп «Чили» — 125 г

Приготовление

Огурцы тщательно вымойте, обрежьте кончики. Замочите в холодной воде на 2–3 часа для хруста. В стерилизованные банки уложите на дно специи и чеснок. Плотно заполните банки огурцами, вертикально или горизонтально — как вам нравится. Добавьте укроп. В кастрюле смешайте воду, соль и сахар. Доведите до кипения, добавьте кетчуп «Чили», прокипятите 2 минуты. Влейте уксус, сразу снимите с огня. Залейте кипящим маринадом огурцы до верха банки. Накройте стерильными крышками, простерилизуйте 10–15 минут (если хотите гарантированное хранение). Закатайте, переверните на крышки и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте. Эти огурчики хороши уже через неделю, но настоящий вкус раскрывается через месяц. Приятных заготовок!

Секрет хруста: мелкие плотные огурчики с черными пупырышками + обязательное замачивание перед консервацией.

