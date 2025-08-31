Огурчики на зиму в пикантном маринаде! К картошечке, мясу или на закуску

Огурчики на зиму в пикантном маринаде! Этот рецепт станет настоящим хитом! Огурчики получаются невероятно хрустящими, с оригинальным пряно-острым вкусом. Идеальная закуска к картошечке, мясу или просто к рюмочке.
Ингредиенты (на 2 литровые банки)
- Огурцы свежие — 1–1,1 кг
- Укроп (зонтики или зелень) — 3–4 веточки
- Чеснок — 6 зубчиков
- Перец черный горошком — 8 шт.
- Перец душистый горошком — 6 шт.
Для маринада
- Вода — 900 мл
- Соль — 1 ст. л. с горкой (30 г)
- Сахар — 8 ст. л. без горки (160 г)
- Уксус 9% — 3 ст. л. (40 мл)
- Кетчуп «Чили» — 125 г
Приготовление
- Огурцы тщательно вымойте, обрежьте кончики. Замочите в холодной воде на 2–3 часа для хруста. В стерилизованные банки уложите на дно специи и чеснок. Плотно заполните банки огурцами, вертикально или горизонтально — как вам нравится. Добавьте укроп.
- В кастрюле смешайте воду, соль и сахар. Доведите до кипения, добавьте кетчуп «Чили», прокипятите 2 минуты. Влейте уксус, сразу снимите с огня. Залейте кипящим маринадом огурцы до верха банки.
- Накройте стерильными крышками, простерилизуйте 10–15 минут (если хотите гарантированное хранение). Закатайте, переверните на крышки и укутайте одеялом до полного остывания.
- Храните в прохладном месте. Эти огурчики хороши уже через неделю, но настоящий вкус раскрывается через месяц. Приятных заготовок!
Секрет хруста: мелкие плотные огурчики с черными пупырышками + обязательное замачивание перед консервацией.
