День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 11:21

Огуречная вода натощак: три месяца эксперимента и неожиданный результат

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Еще недавно на пике популярности были свежевыжатые соки, но сегодня тренд изменился — их место занимает огуречная вода. Этот напиток оказался не только легким и освежающим, но и гораздо полезнее привычных соков.

Почему именно огурец
Огурец — один из самых низкокалорийных овощей. В нем содержатся пищевые волокна, витамины K, C, E и витамины группы B. А в огуречной воде эти вещества усваиваются еще лучше.

Личный опыт
Журналистка Алекса Меллард проверила пользу напитка на себе. В течение трех месяцев она каждое утро натощак пила огуречную воду. Результаты удивили:

  • Кожа стала чище и свежее. Благодаря кремнию, витамину B5 и антиоксидантам кожа получила питание, увлажнение и сияние. Первые заметные изменения появились уже через две недели.
  • Ушло вздутие живота. Клетчатка и вода помогли улучшить пищеварение, сделали работу кишечника более регулярной.
  • Общее самочувствие улучшилось. Легкость в желудке и комфорт после еды стали постоянным эффектом.

Но есть и нюансы
Частое употребление огуречной воды усиливает мочегонный эффект, поэтому походов в туалет станет больше. У людей с чувствительным пищеварением может появиться отрыжка.

Огуречная вода — простой и доступный способ поддержать здоровье и самочувствие, особенно если пить ее регулярно по утрам.

Многие сталкивались с ситуацией, когда обещание «больше ни крошки» заканчивается пустым пакетом печенья. Сладкое будто обладает своей волей, постоянно возвращая нас к привычке.

напитки
огурцы
советы
красота
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Саперы за год обезвредили колоссальное число мин в Курской области
Польским байкерам запретили въезд в Россию после акции у мемориала
Пушилин объявил о заходе разведгруппы в Димитров ДНР
Ученые озвучили, когда выброшенная Солнцем плазма дойдет до Земли
Названо число российских альпинистов, спасенных в горах Казахстана
Удар по жилому дому в Белгороде: как ВСУ атакуют Россию 31 августа
«Совершенно невероятно»: в ФРГ перед выборами умерли сразу четыре кандидата
Скончалась легендарная «железная бабушка» Мария Колтакова
ВС России нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ под Днепропетровском
«У людей даже нет воды»: в Болгарии взбесились из-за призыва помочь Украине
На Урале проверят нападение на девочку в поезде
В Балашихе на складах разгорелся мощный пожар: что известно, пострадавшие
Парашютист разбился насмерть в одном из топовых аэроклубов
Медведев и тренер Сервара прекратили свое «фантастическое приключение»
«Если честно»: Мантуров о покупках на маркетплейсах
Полицейские подстрелили подростка во время погони в Татарстане
На Западе увидели важный нюанс в организации саммита ШОС и парада в Пекине
Названа самая недооцененная валюта в мире
Назван крупный военный объект, по которому Россия ударила под Одессой
Принц Гарри встретится с отцом впервые почти за два года
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.