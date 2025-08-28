День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:15

Летний хит: домашний тархун, который заменит магазинную газировку

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Домашний тархун на минеральной воде — идеальный напиток для жарких дней. Он быстро освежает и помогает утолить жажду. Приготовить его можно буквально за несколько минут, используя свежую зелень и простые ингредиенты.

Для приготовления возьмите 1 стакан свежих листьев тархуна, 1 литр газированной минеральной воды, 3–4 ст. л. сахара и сок половины лимона. Листья тщательно промойте и слегка разомните, чтобы они отдали аромат. Смешайте с водой, добавьте сахар и лимонный сок, перемешайте до растворения сахара. Дайте напитку настояться 10–15 минут, после чего подавайте с кубиками льда. Такой тархун получается ароматным, с ярким зеленым цветом и нежной пряной ноткой. Его можно готовить в больших банках, чтобы хватило на весь день, или подавать порционно в бокалах для прохладного летнего перекуса.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

еда
рецепты
напитки
вода
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик объяснил, почему даже восстановление не поможет запустить «СП»
«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s
Лукашенко признался, почему правит авторитарно
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа
Директора «России сегодня» похоронили на Троекуровском кладбище
В Кабардино-Балкарии камнепад унес жизнь известного альпиниста
Школа в Петербурге заплатит родителям ученика за инцидент на перемене
Садовод дала советы, как лучше хранить домашние закрутки
В Кремле объяснили, как относятся к западному фильму о жизни Путина
В Кремле высказались о расследовании подрывов «Северных потоков»
«Огромный заряд»: военэксперт о мощных ударах России по объектам ВСУ
«Утка»: Песков о полетах российских разведдронов над Германией
Кириленко раскрыл, как повлияет на Россию пропуск Евробаскета-2025
Энергетик ответил, возможно ли восстановить «Северные потоки»
Раскрыта причина, из-за которой Орбакайте не может выступать в России
В Кремле подтвердили стабильность российского рынка топлива
Песков высказался о договоренностях по воздушному перемирию с Украиной
В Кремле высказались о переговорах на фоне ударов по инфраструктуре Украины
Эвакуация в Геленджике, «мобики» в яме, 100 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 28 августа
«Другого ждать не стоило»: Васильев о недопуске биатлонистов до Олимпиады
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.