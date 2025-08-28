Летний хит: домашний тархун, который заменит магазинную газировку

Домашний тархун на минеральной воде — идеальный напиток для жарких дней. Он быстро освежает и помогает утолить жажду. Приготовить его можно буквально за несколько минут, используя свежую зелень и простые ингредиенты.

Для приготовления возьмите 1 стакан свежих листьев тархуна, 1 литр газированной минеральной воды, 3–4 ст. л. сахара и сок половины лимона. Листья тщательно промойте и слегка разомните, чтобы они отдали аромат. Смешайте с водой, добавьте сахар и лимонный сок, перемешайте до растворения сахара. Дайте напитку настояться 10–15 минут, после чего подавайте с кубиками льда. Такой тархун получается ароматным, с ярким зеленым цветом и нежной пряной ноткой. Его можно готовить в больших банках, чтобы хватило на весь день, или подавать порционно в бокалах для прохладного летнего перекуса.

