28 августа 2025 в 12:22

Кофе без слез: молоко спасает желудок от неприятностей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Споры о том, как пить кофе — с молоком или без, — не утихают десятилетиями. Для людей с чувствительным желудком этот вопрос влияет напрямую на самочувствие.

Чёрный кофе стимулирует выработку соляной кислоты, что может вызвать изжогу и дискомфорт. Молоко смягчает этот эффект, связывая часть кислот и делая напиток менее агрессивным.

Кофеин ускоряет перистальтику кишечника, из-за чего после чашки эспрессо может появиться позыв в туалет. Молочные добавки замедляют этот процесс, снижая риск внезапного дискомфорта. Лактоза в молоке нейтрализует часть дубильных веществ, раздражающих слизистую желудка. Однако людям с непереносимостью лактозы такой вариант противопоказан.

Исследования показывают, что кофе с молоком реже провоцирует кислотный рефлюкс. Но жирное молоко может замедлить пищеварение и вызвать тяжесть.

При гастрите или язве врачи часто рекомендуют отказаться от чёрного кофе полностью. Напиток с небольшим количеством молока становится более безопасной альтернативой.

Растительные аналоги молока — миндальное, овсяное или кокосовое — смягчают кофе, но не всегда снижают кислотность. Лучше выбирать варианты без добавленного сахара.

Тем, кто не готов отказываться от чёрного кофе, стоит пить его после еды, а не натощак. Это уменьшит раздражение слизистой и снизит риск изжоги.

Холодный кофе действует на желудок мягче, чем горячий, но добавление молока в охлаждённый напиток может вызвать брожение у некоторых людей.

Растворимый кофе обычно менее кислый, чем свежемолотый, но содержит больше примесей, которые тоже могут раздражать желудок.

Идеального решения нет — всё зависит от индивидуальной реакции организма. Для чувствительного желудка кофе с небольшим количеством молока переносится легче и безопаснее.

кофе
напитки
здоровье
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
