20 октября 2025 в 15:08

Кассационный суд озвучил решение по изъятию акций Соликамского завода

Кассационный суд поддержал изъятие акций Соликамского завода у инвесторов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Арбитражный суд Уральского округа поддержал решение об изъятии акций ОАО «Соликамский магниевый завод» у частных инвесторов, передает РБК со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел. Соответствующий иск летом 2022 года подала прокуратура. По информации ведомства, приватизация предприятия в 1992 году была проведена на незаконном основании. В марте прошлого года требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме.

Отменить постановление суда апелляционной инстанции и оставить решение суда первой инстанции в силе, — сказано в карточке.

Ранее 17-й арбитражный апелляционный суд в Перми пересмотрел решение о принудительном выкупе акций миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод» в пользу государства. Суд частично удовлетворил исковые требования акционеров.

До этого Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск регионального прокурора о взыскании в пользу государства 10,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Речь идет о более чем двух тысячах частных акционеров.

Также в Крыму за первое полугодие 2025 года на торгах реализовали 25 национализированных объектов, которыми до этого владели украинские олигархи, на общую сумму свыше 2,2 млрд рублей. Средства планировали пустить не только на развитие полуострова, но и на поддержку российских бойцов и их семей.

