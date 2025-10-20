Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 октября 2025 в 12:22

Тыкву больше не замораживаю. Бросаю на сковороду — на выходе обалденное карри с грибами. Вкусно с лепешками и питой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это ароматное карри станет настоящим открытием для любителей азиатской кухни! Нежная сладковатая тыква, пикантные шампиньоны и сладкий изюм в сочетании с кокосовым молоком и пряностями создают неповторимую гармонию вкусов. Блюдо получается насыщенным, с богатым вкусовым букетом, где каждый ингредиент раскрывается по-новому. Это карри — прекрасный вариант как для вегетарианского стола, так и для тех, кто хочет разнообразить свое меню. Подавайте его с рисом или лепешками, чтобы насладиться соусом полностью.

Приготовление

Вам понадобится: 500 г тыквы, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 50 г изюма, 400 мл кокосового молока, 2 ст. л. пасты карри, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. имбиря, растительное масло. Тыкву нарежьте кубиками, шампиньоны — пластинками. Лук и чеснок обжарьте до мягкости. Добавьте пасту карри, имбирь, готовьте 1 минуту. Положите тыкву и грибы, обжаривайте 5 минут. Влейте кокосовое молоко, добавьте изюм. Тушите под крышкой 15–20 минут до мягкости тыквы. Подавайте с рисом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из четырех ингредиентов.

