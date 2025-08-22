Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 04:18

Как есть сладкое и не превращаться в сладкоежку — простой лайфхак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Страсть к сладкому и стройная фигура кажутся несовместимыми, но на самом деле это возможно. Главное — правильная стратегия выбора и времени употребления десертов.

Первый секрет — съедать сладкое после основного приёма пищи. Белки и клетчатка из еды замедляют усвоение сахара, предотвращая резкий скачок глюкозы в крови и снижая дальнейшую тягу к сладкому.

Второй секрет — осознанный выбор лакомств. Лучше отдавать предпочтение десертам с белком или полезными жирами, например творогу с ягодами или кусочку горького шоколада. Такие варианты насыщают лучше и приносят пользу организму.

Третий секрет — контроль порций с помощью маленькой посуды. Маленькая тарелка или пиала создают визуальное ощущение полноценной порции, помогая съесть меньше и получить удовольствие.

Регулярная физическая активность улучшает обмен веществ и помогает организму лучше перерабатывать сахар. Умеренные тренировки создают запас калорий, позволяя немного расслабиться без вреда для фигуры.

Не забывайте пить достаточно воды — часто жажду путают с голодом или тягой к сладкому. Стакан воды перед десертом помогает прояснить ситуацию и поддерживает метаболизм.

Постепенно внедряя эти принципы, вы сможете наслаждаться сладким без чувства вины и сохранить контроль над фигурой.

Ранее диетолог Роман Пристанский заявил, что натуральный шоколад содержит магний и цинк. Он отметил, что это хороший источник этих веществ, но полностью восполнить их можно только при разнообразном питании.

сладкое
советы
фигуры
красота
Валерия Мартынович
В. Мартынович
