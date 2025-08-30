День знаний — 2025
30 августа 2025 в 15:05

Огурцы «в снегу» на зиму! Самая вкусная заготовка — к картошечке и к мясу

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта заготовка поразит вас своей пикантностью и хрустом! Название «в снегу» полностью оправдывает себя — огурчики покрываются щедрым слоем тертого чеснока, который не только придает им островатый вкус, но и создает эффект снежного покрова. Идеальная закуска для мясных блюд и праздничного стола.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг небольших крепких огурцов, 2 головки чеснока, 4 листа черной смородины, 4 зонтика укропа, 8 горошин черного перца, 1 столовая ложка соли, 3 столовые ложки сахара и 50 мл 9% уксуса.

Огурцы тщательно вымойте щеткой, обрежьте кончики. Чеснок очистите и натрите на мелкой терке. На дно стерилизованной литровой банки уложите листья смородины, зонтики укропа и перец горошком. Плотно заполните банку огурцами. Добавьте соль и сахар, сверху обильно покройте огурцы тертым чесноком. Влейте уксус и залейте кипятком до самого верха банки. Накройте стерильной крышкой и стерилизуйте в кипящей воде 10–15 минут. Аккуратно достаньте банку, сразу закатайте, переверните и укутайте одеялом до полного остывания. Храните в прохладном месте. Огурцы полностью пропитаются чесночным ароматом через 2-3 недели, но их невероятный хруст сохранится до самой зимы!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

рецепты
огурцы
соленья
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
